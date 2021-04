Italia spaccata a metà. Mentre a Nord continua imperterrito l’afflusso gelido, che ha portato e porterà la dama bianca anche a bassissime quote imbiancando città come Torino e Milano in primis, nella nostra Sicilia, dopo il freddo pungente di questi ultimi giorni, ad iniziare da Mercoledì 6 giorno dell’Epifania un vasto promontorio anticiclonico, proveniente dal Nord Africa, si eleverà raggiungendo la nostra Isola facendo schizzare le temperature portandole a ridosso dei 20°C.

Tutto ciò, ha inevitabilmente, una domanda: Perchè, essendo a Gennaio, ci sarà questa ondata di calore? Bhe la risposta è alquanto complessa ma, in poche e semplici parole, cercheremo di spiegarvelo: Quest’anno, ed è una rarità, si è messo in moto lo “Stratwarming” il cosiddetto riscaldamento stratosferico che si, genererà delle strane ondate di calore, ma allo stesso tempo con il suo riscaldamento potrebbe, e il condizionale in questo caso è molto duttile, sconquassare il Vortice Polare innescando, se tale evento si verificasse, delle autentiche bombardate di aria polare marittima (anche il cosiddetto BURIAN: il freddo dalla valle del Rodano) che scenderebbero sin fino al nostro Mediterraneo con venti gelidi di grecale e quell’instabilità che favorirebbe delle vere tempeste di neve (in pratica come successe nel 2017).

Questa ovviamente è soltanto un’ipotesi che, per chi ama la dama bianca, è un incentivo che fa sognare ma, per la concretizzazione di tale evento, bisogna che tutti i pezzi del puzzle vengano messi nel proprio posto e se tale ipotesi verrà, nei prossimi giorni, confermata vi assicuriamo che ne vedremo delle belle nel vero senso della parola.

A presto per i prossimi aggiornamenti.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato