Sicilia, meteo: ultime 48 ore di gran caldo, poi da martedì crollo termico di 10°C

Il caldo è destinato a rincarare la dose e raggiungerà il suo picco nel corso di questo weekend facendo registrare punte di 40°C prima di una generale rinfrescata che farà respirare la nostra Sicilia.

Poi, da lunedì 23, una perturbazione proveniente dal Nord Europa con fresche correnti spazzerà via la bolla di aria Sahariana dalla nostra Isola facendoci ritornare a respirare.

Da quello che riesco ad intravedere nei modelli meteo a mia disposizione ci sarà un nettissimo sbalzo termico anche di 10/12°C e quindi dai 40°C di domenica 22 passeremo in sole 48 ore ai 29°C di martedì 24.

Non arriverà il freddo eh, ma quantomeno le temperature torneranno su livelli prossimi alla norma del periodo che darà il via ad una fase climatica più gradevole. Questa situazione, molto probabilmente, si protrarrà per tutta la prossima settimana 23-29 luglio quindi non dovremmo avere più punte di 40°C ma le temperature si soffermeranno sui 32/33°C.

Oltre all’abbassamento delle temperature dovrebbe esserci anche l’instabilità con rovesci e temporali sulla zona settentrionale della nostra Sicilia. A presto per ulteriori aggiornamenti.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato