Sicilia, meteo: ultime 48 ore di instabilità. Poi impennata termica pasquale

Sta per cambiare lo scenario meteo per quel che concerne le temperature. Dopo questi giorni di freddo e instabilità, l’approfondimento di un Vortice Depressionario presente sull’Europa occidentale determinerà un afflusso di aria calda nord Africana sulla nostra Sicilia.

Aria che farà impennare le temperature portandole a ridosso dei 30°C, in alcune zone tra Palermitano, Messinese e Catanese si sfioreranno i 33°C. Sta per arriva Aprile ed è naturale attenderci le prime scaldate della stagione. Si farà caldo, con temperature al di sopra della norma di 7/8°C, però non in maniera esagerata. Avremo soltanto il primo vero assaggio primaverile della stagione.

Ma, andiamo per gradi: oggi è atteso un miglioramento del tempo, salvo qualche debole piovasco pomeridiano, ma pressochè in un contesto di stabilità. Gli effetti dell’afflusso d’aria calda si inizieranno ad avvertire da Giovedì quando, fino a Sabato, le temperature, aiutate anche da moderati venti di scirocco, saliranno di gran lunga fino a registrare punte di ben oltre i 30°C.

Per Pasqua ci sarà una timida diminuzione delle temperature ma sempre in un contesto di stabilità atmosferica. A presto per ulteriori aggiornamenti.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato