Possibili piogge. Sta per concludersi la lunghissima egemonia dell’Anticiclone africano che, da diverse settimane, brucia imperterrito la nostra Sicilia con temperature che, in alcune zone interne, hanno toccato i 40°C (forse qualche grado in più).

A partire da Domenica 18 Agosto 2024, stando a quando vediamo nei modelli previsionali a nostra disposizione, l’Anticiclone africano cederà sotto gli attacchi di una perturbazione atlantica che non solo farà crollare gradualmente le temperature anche di 12°C, ma, sempre secondo i modelli meteorologici, parrebbe che ci sarà anche instabilità (su questo ancora vigono delle incertezze).

L’unica cosa certa è che da Domenica 18 Agosto 2024 le temperature caleranno gradualmente e le giornate clou per percepire la diminuzione saranno quelle di Lunedì 19, Martedì 20 e Mercoledì 21 Agosto quando anche l’afa sarà letteralmente spazzata via.

Poi dovrebbe esserci una ripresa dell’Anticiclone ma non sarebbe più, il condizionale è d’obbligo, come prima con valori che si assesteranno per lo più intorno a 30 massimo 33°C.

A presto per ulteriori aggiornamenti.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato.