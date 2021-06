E’ iniziata da ieri, martedì 1 settembre, la fase del cosiddetto autunno meteorologico , da oggi entreremo in una fase discendente con la formazione di un ciclone che favorirà in primis una diminuzione termica di ben 8/10°C e piogge a tratti anche moderate.

Con questo non vogliamo dirvi che non farà più caldo, la nostra Sicilia risentirà questo peggioramento fino a domenica 6 settembre, in particolar modo da venerdì 4 settembre, il Ciclone avrà raggiunto la nostra Isola apportando, anche se a macchia di leopardo, delle piogge o temporali.

Poi, come scritto sopra, entro la metà del mese, il maestoso e potente Anticiclone Africano, potrebbe ripresentarsi sulla nostra Sicilia regalando una tardiva quanto intensa ondata di caldo con le temperature che risalirebbero su valori tra i 3435°C ma, come sempre, di questo ne riparleremo nei prossimi aggiornamenti.