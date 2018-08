Sicilia, meteo: ultime 72 ore di temporali pomeridiani, poi da giovedì temperature in rialzo

Connect on Linked in

Dopo un weekend costernato da forti temporali, l’instabilità continuerà sulla nostra Sicilia almeno fino a Mercoledì 8.

Usciamo da un weekend in cui il maltempo, in alcune zone meno ed in altre più, ha colpito tutta l’intera Isola.

Tra alcune ripercussioni di quest’ondata di maltempo ieri a Palermo (Pantelleria) c’e’ stato un tornado – https://www.3bmeteo.com/giornale-meteo/incredibile-tromba-marina-a-pantelleria–video–202071 – e a San Cataldo un fulmine ha colpito la croce della chiesa di San Giuseppe – https://www.siciliareporter.com/san-cataldo-fulmine-colpisce-la-croce-della-chiesa-di-san-giuseppe-caduti-al-suolo-pezzi-di-cornicionefoto/.

Causa di tutto ciò è dovuto all’alto tasso di umidità che, con la discesa irrisoria ma chiara delle temperature, ha fatto e farà sbocciare ancora per 72 ore i temporali di calore.

Da Giovedì 9 poi l’Anticiclone ritornerà, se pur non aggressivo come in precedenza, ad accelerare facendo risalire le temperature. In prossimità del Ferragosto poi potrebbe verificarsi la classica rottura dell’estate con associata raffica di temporali e un rinforzo del vento da Nord-Ovest. Ma di questo ne riparleremo nei prossimi aggiornamenti.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato