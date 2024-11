Venti furiosi. L’anticiclone delle Azzorre, che ci ha tenuto compagnia in questi ultimi giorni donandoci delle giornate simil primaverili anzichè autunnali, ha i giorni contati. Il comparto meteo, da Mercoledì 20 Novembre 2024, subità un nettissimo cambiamento dovuto innanzitutto ad un vortive ciclonico in formazione sul mar ligure che, nell’arco di 24 ore, raggiungerà la nostra Sicilia.

Tale vortice ciclonico favorirà forti venti di libeccio prima e di ponente poi, con raffiche fino a 80 km/h, in particolar modo tra le giornate di Mercoledì 20, Giovedì 21 e Venerdì 22 Novembre 2024, che faranno registrare una drastica diminuzione temica su tutta la nostra Sicilia. Prepariamoci, quindi, ad indossare abiti pesanti ed iniziare ad accendere, in particolar modo nelle ore serali, i termosifoni.

Per quanto riguarda le piogge, ad oggi, non vi è traccia alcuna se non solamente su settori nord orientali dell’Isola e qualche sporadico rovescio isolato sui settori interni.

Alla prossima per altri aggiornamenti.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato.