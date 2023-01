Raffiche fino a 90 km/h. La Protezione Civile per la giornata di domani, Venerdì 20 Gennaio, ha diramato un’allerta meteo per la nostra Sicilia a causa delle forti raffiche di vento che soffieranno fino a 90 km/h facendo tra l’altro diminuire sensibilmente le temperature che, ove vi saranno piogge, porteranno nevicate anche a bassa quota.

Sulla nostra Sicilia, in questo momento, stanno arrivando correnti di origine polare marittima con l’aggiunta, entro stasera, della bora che daranno il via all’ondata di freddo. Domani, Venerdì 20 Gennaio, sarà la giornata clou che darà il via al peggioramento freddo grazie al passaggio di un profondo ciclone che, richiamando a se venti via via più forti, provocherà una vera e propria burrasca di vento.

Il tutto sarà accompagnato da violenti temporali con il rischio di grandine. Anche il moto ondoso è previsto in aumento con possibili mareggiate lungo i litorali più esposti.

Ci attende dunque un weekend pienamente invernale, con gran freddo e possibili nevicate a bassa quota

A presto per ulteriori aggiornamenti

Di Salvatore Gioacchino Cacciato