Sicilia, meteo: Venti impetuosi in arrivo. Altri temporali Domenica 3 e dalla metà della prossima settimana arriva il freddo

L’Autunno fa sul serio. Verrebbe da dire così perchè a quanto pare, dopo le settimane passate all’insegna di un tempo più tardo estivo che autunnale, la stagione che ci porterà dritti all’Inverno 2019/2020 sta per mettere le sue radici sulla nostra Penisola, compresa la Sicilia. Dopo il maltempo della giornata di Ognissanti, che ha visto molti temporali, la giornata di oggi, Sabato 2, sarà decisamente migliore anche se con qualche nota instabile pomeridiana ma nel complesso sarà decente con molti sprazzi di sole. Ma haimè domani, Domenica 3, giungerà un’intensa perturbazione Atlantica che porterà, oltre a piogge e temporali, anche e soprattutto forti raffiche di vento di Libeccio provenienti da quadranti meridionali che sfioreranno i 90/100 km/h in particolar modo lungo le coste favorendo, grazie anche al tasso elevatissimo di umidità, la nascita di temporali anche di moderata o forte intensità. L’inizio della prossima settimana (4-10 Novembre) fino a Mercoledì 6 sarà discretamente buono con un aumento delle temperature grazie anche ai venti di scirocco provenienti dal Nord Africa ma da Giovedì 7 la situazione peggiorerà nuovamente e stavolta, anche se ancora è tutto da confermare, potrebbero esserci delle criticità da tenere ampiamente e particolarmente sott’occhio. Ma come sempre di questo ne avremo modo e tempo per riparlarne nei prossimi aggiornamenti per approfondire bene la situazione.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato