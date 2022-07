Zero termico monte Bianco 4800 metri. Letta così, questa prefazione, non dà chissà quale accorgimento, ma per chi ben conosce la meteorologia quel zero termico a 4800 metri desta un pò di preoccupazione. Perchè? Il monte Bianco, come ben sappiamo, è la montagna più alta d’Europa con i suoi 4810 metri di altezza dove la neve, anche d’estate, lo riempie completamente di bianco.

Andiamo al dunque: Siamo a metà Luglio e, pur essendo nel clou dell’estate, sulle catene montuose del monte Bianco ci sono, o meglio dire dovrebbero esserci, delle termiche su valori tra -10/+5 ma, la cosa più rilevante è che a codeste altezze lo zero termico… non c’e’!

Adesso, dopo aver scritto alcuni dettagli, è il momento di entrare nel vivo della previsione meteorologica: Come avevamo scritto sul finire del precedente aggiornamento meteo – https://www.siciliareporter.com/sicilia-meteo-caldo-in-arrivo-ma-non-troppo-aria-bollente-relegata-al-nord/ – l’Italia, in questo fine settimana 16-17 Luglio, sarebbe stata capovolta. E’ così sarà, perchè mentre nella nostra Sicilia le temperature non andranno oltre i 36°C; al Nord la situazione sarà del tutto opposta con le temperature che arriveranno a sfiorare addirittura i ben 43°C..

Dalla prossima settimana 18-24 Luglio precisamente da Martedì 19 Luglio, e qui entra in gioco il discorso che abbiamo scritto inizialmente in cui si nominava il monte Bianco, potrebbe accadere un evento di portata eccezionale in cui le temperature, grazie sempre al famigerato Anticiclone Africano, all’altezza degli 850 Hpa (ndr 1500 metri) arriveranno a toccare i quasi +25/27°C che, al suolo, significherebbe avere valori tra 45/48°C.

Per il momento, fortunatamente, è soltanto un’ipotesi, concreta si, ma soltanto un’ipotesi

A presto per importanti e, speriamo bene, confortanti aggiornamenti.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato