Sicilia, meteo: weekend con Ciclone Mediterraneo, settimana prossima drastico abbassamento delle temperature

Come avevamo anticipato in questo articolo – l’Estate di San Martino ha le ore contate.

Da domani, venerdì 16, dopo 3 giorni di bel tempo con temperature massime abbastanza miti per il periodo, l’Alta pressione salirà gradualmente verso il Nord Europa andando a destabilizzare il Vortice Polare che si scaglierà, con le sue correnti fredde, e anche in certi casi

gelide, sulla nostra Sicilia portando dapprima, durante il weekend 17-18, maltempo favorito anche da un Ciclone Mediterraneo che potrebbe causare dei veri e propri nubifragi sui settori Ionici dell’Isola per poi, dall’inizio della prossima settimana, anche un drastico abbassamento delle temperature portando gelate mattutine con anche importanti nevicate sui monti. A favorire tale abbassamento termico saranno i forti venti, prima di Maestrale e successivamente di Grecale, che sferzeranno all’inizio della prossima settimana, in particolar modo Martedì 20, sulla nostra Isola facendo drasticamente abbassare le temperature sia massime che minime portandole ben al di sotto delle medie stagionali. Che dire: dopo l’Estate di San Martino passeremo in men di 48 ore all’Inverno.

A presto per ulteriori aggiornamenti.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato