Sicilia, meteo: weekend con forte instabilità per un nuovo Ciclone Mediterraneo

Non c’e’ proprio pace per la nostra Sicilia. Il maltempo infatti sta concedendo soltanto una breve tregua prima che un nuovo vortice ciclonico ci possa raggiungere stavolta proveniente dal Nord Atlantico.

Le ultime ore infatti, sono state segnate da un’ondata di maltempo invernale dove si sono registrati degli autentici acquazzoni per non parlare della neve caduta in maniera abbondante sui monti in particolar modo sull’Etna dove si sono registrati 80 cm di neve e dove, anche oggi cadrà moderata intorno agli 800 metri.

La giornata clou del maltempo sarà domenica dove, stando a quando ho visto nei modelli matematici a mia disposizione, sono attesi dei forti temporali e anche locali nubifragi.

A partire poi ma metà della prossima settimana dovrebbe realizzarsi la prima vera ed autentica ondata calda della stagione primaverile con temperature in forte rialzo ma, come sempre, vi terrò aggiornati nei miei prossimi articoli meteo.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato