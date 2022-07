Si soffrirà anche di notte. Nel precedente articolo meteo – https://www.siciliareporter.com/sicilia-meteo-weekend-caldo-con-36c-la-prossima-settimana-potrebbe-essere-eccezionale/ – parlammo di una situazione che, se si sarebbe manifestata, avrebbe avuto connotati eccezionali ma, fortunatamente, non è stato così.

L’anticiclone africano ha “risparmiato” la nostra Sicilia preferendo in primis la Spagna, per poi ergersi fino all’Inghilterra dove, per la prima volta, hanno sperimentato cosa significa toccare i 40°C. Stavolta, fortunatamente, la nostra Sicilia (ma non l’Italia in particolar modo il Nord, dove tra oggi, Giovedì 21 Luglio, fino a Domenica 24 Luglio le temperature toccheranno e addirittura oltrepasseranno i 40/42°C) verrà semplicemente sfiorata da quest’ondata di calore, questo però non significa che non farà caldo anzi… lo farà e come con temperature che, a partire da domani Venerdì 22 Luglio, andranno in crescendo fino a toccare i 40°C nel weekend 23-24 Luglio con annessa afa che farà aumentare la percezione del caldo.

Purtroppo si soffrirà anche di notte con le classiche “notti tropicali” che, grazie anche al contributo dell’alto tasso di umidità renderà le notti “incollate” con le temperature che a mezzanotte non scenderanno al di sotto dei 25°C facendo aumentare il disagio fisico con difficoltà a prendere sonno.

Le “brutte notizie” purtroppo non finiscono qui perchè all’inizio della prossima settimana 25-31 Luglio, secondo i modelli meteorologici a nostra disposizione, è previsto un ulteriore apporto di aria rovente.

Ma di questo ne riparleremo nei prossimi aggiornamenti.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato