Sicilia, meteo: weekend delle Palme burrascoso

Oggi, Sabato 13, la giornata se si suol dire… migliore del weekend. Qualcuno già si era organizzato per passare un weekend delle Palme fuori gita ma deve modificare i piani perchè siamo in balia di un Vortice depressionario che disturberà in maniera consistente questo weekend festivo.

Oggi, Sabato 13, se pur con qualche nuvolaglia di passaggio associata a deboli precipitazioni, sarà la giornata migliore del weekend perchè domani, Domenica 14 delle Palme, arriverà una vera e propria burrasca in particolar modo dal pomeriggio quando si innescheranno i classici temporali di calore in particolar modo, ma non escludo anche nelle zone interne, sul settore Sud Occidentale della nostra Sicilia il tutto in un contesto dove le temperature, giocoforza, diminuiranno di qualche grado.

A presto per altre informazioni meteo.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato