Sicilia, meteo: weekend ed inizio settimana dal sapore estivo. Poi irruzione polare

Piena estate. Quando tutto sembrava volgere alla fine ecco che l’Estate 2019 non accenna ad abdicare. In questi giorni la nostra Sicilia è avvolta dall’Anticiclone delle Azzorre capace di far toccare, se non addirittura superare, i 30°C con anche bel tempo. Prepariamoci dunque a vivere un weekend da piena Estate con temperature al di sopra della media del periodo con l’ennesimo Anticiclone alimentato da aria bollente proveniente dal Nord Africa. Le zone dove si potranno sfiorare i 33°C saranno il palermitano ed il catanese dove i termometri registreranno punte di 32/33°C. Ma tutto questo sta volgendo al termine perchè a partire dall’inizio della prossima settimana, (30 Settembre-3 Ottobre) precisamente da Martedì 1° Ottobre direttamente dal Polo Nord, ci dovrebbe essere la discesa di masse d’aria molto fredda capaci di dare una seria spallata, secondo i nostri modelli di previsione non definitiva, all’Estate con una drastica diminuzione delle temperature favorita anche dai venti di Bora e Maestrale, Sul finire della settimana però dovrebbe esserci l’ennesimo ritorno dell’Anticiclone ma, di questo, ne riparleremo nei prossimi aggiornamenti.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato