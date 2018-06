Sicilia, meteo: weekend fresco ed instabile

Print This Post

Dopo la sfuriata temporalesca di mercoledì e giovedì che ha bersagliato l’intera Isola, come possiamo evincere da precedenti articoli, l’instabilità, anche se in maniera meno accentuata, non intende a placarsi.

Oltre all’instabilità, in particolar modo nella giornata di domenica dove potranno svilupparsi dei temporali pomeridiani, ci sarà anche un calo termico favorito dalle correnti provenienti da Est che acutizzeranno il senso di fresco, calo che sarà anche di 6/8°C.

Questa situazione potrebbe accompagnarci per diversi giorni ma di questo e tanto altro, ne riparleremo nei prossimi aggiornamenti.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato