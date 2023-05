Instabilità continua. Non c’è niente da fare, siamo prossimi al mese di Giugno ma dell’estate non vi è traccia alcuna. Con questo non vogliamo dire che l’estate non verrà, molto probabilmente verrà e sarà cruenta, ma di certo per ora, da quello che ci indicano i modelli previsionali, non vi è traccia.

Adesso andiamo con la previsione per questo ultimo weekend 27-28 Maggio, l’ultimo del mese, che sarà perlomeno soleggiato con poche note instabili e un pò mite con temperature che sfioreranno i 25°C.

La prossima settimana 29 Maggio-4 Giugno sarà altamente instabile con lo sviluppo di temporali durante le ore pomeridiane, in particolar modo tra Martedì 30 Maggio e Venerdì 2 Giugno dove, sempre durante il pomeriggio, potrebbero svilupparsi dei forti temporali anche grandinigeni nelle zone interne della nostra Sicilia.

Quindi anche la prossima settimana, dopo quella appena passata, sarà soleggiata la mattina e temporalesca tra il pomeriggio e la sera.

A presto per altri aggiornamenti.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato