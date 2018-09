Sicilia, meteo: weekend instabile, poi da metà della prossima settimana sciabolata artica

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Il ciclone mediterraneo che si è assestato tra il Mar Tirreno e la nostra Sicilia sta continuando a portare dei temporali anche di moderata intensità, alimentati dall’aria caldo-umida presente al suolo, sia in mare che sulla terra ferma però sempre in un contesto estivo, ma… molto presto cambierà.

Infatti già nel corso di questo fine settimana inizieranno ad aprirsi spiragli di un vero e proprio cambiamento del tempo per i primi sbuffi di aria fresca dai quadranti settentrionali con l’Anticiclone che, gioco-forza, verrà spinto verso le Isole Britanniche.

Il tutto avrà inizio da martedì 25 quando assisteremo all’affondo di una saccatura alimentata da aria d’origine artica che probabilmente riuscirà a penetrare sul Mediterraneo. Tale scenario, se verrà messo in atto, causerà una drastica diminuzione delle temperatura, favorita anche dai moderati venti di Bora e Maestrale, variabile tra i 10/12°C in meno, tant’è che i valori termici andranno al di sotto della media del periodo.

Ma andiamo per gradi: Oggi, venerdì 21 solstizio d’Autunno, i temporali colpiranno anche in maniera moderata la nostra Isola con locali nubifragi. Domani, sabato 22, ci saranno le ultime note instabili che svaniranno del tutto Domenica 23, il tutto però in un contesto ancora estivo.

L’Anticiclone dunque ha i giorni contati e, con l’ingresso di un nocciolo di aria fredda di origine artica alimentata da correnti polari, arriverà il primo freddo stagionale che ci farà tirare fuori i maglioni che sono nei nostri armadi. A presto per ulteriori aggiornamenti.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato