Sicilia, meteo: weekend mite, poi Ciclone Mediterraneo

Fine della parentesi primaverile. Il vastissimo Anticiclone, che negli ultimi giorni ci ha regalato giornate primaverili con temperature che hanno sfiorato i 23°C, sta per dare spazio ad un’area di Bassa Pressione, proveniente dalla Penisola Iberica, che sul finire della giornata di domani, Domenica 19, darà una spallata all’Alta Pressione facendola indietreggiare per prendersi lo spazio innescando instabilità fatta di piogge, anche a carattere di temporale, fortissime raffiche di vento fino a 50 km/h specialmente nella giornata di Lunedì 20, e una diminuzione delle temperature pari a 8/10°C.

Tale perturbazione, in alcune aree della nostra Sicilia, apporterà anche i classici, visto la stagione, temporali pomeridiani che potrebbero essere anche di moderata intensità in particolar modo sull’area Settentrionale. A presto per ulteriori aggiornamenti.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato