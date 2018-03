Sicilia, meteo: weekend quasi estivo, poi forte diminuzione termica

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Sarà una vera e propria ondata di calore quella che arriverà sulla nostra Sicilia nel weekend. I venti intensi di Scirocco trasporteranno la massa d’aria d’estrazione Nord- Africana che colpirà principalmente i settori Tirrenici della nostra Isola.

Saranno dunque le città di Trapani, Palermo, Messina, Catania e Siracusa a risentire di più dell’ondata calda con temperature minime (quindi notturne) vicine ai 20°C; e massime che sfioreranno i 26/27°C con punte localmente di 30°C.

Valori tipici del mese di Giugno. Per quanto riguarda il tempo sebbene ventoso sarà in prevalenza soleggiato per il consolidamento di un campo di Alta Pressione di matrice sub-tropicale.

I venti di Scirocco saranno il preludio di una perturbazione Atlantica che, dal pomeriggio di domenica, si trasformeranno da venti di Scirocco a venti di Ponente che soffieranno a partire dal trapanese e palermitano che faranno diminuire le temperature a partire dalle prime ore di lunedì 12. All’inizio della prossima settimana potrebbe esserci spazio anche per delle piogge, ma di questo ne riparleremo nei prossimi aggiornamenti.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato