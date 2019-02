Sicilia, meteo: weekend sereno ma freddo, prossima settimana possibile gelo siberiano

Connect on Linked in

Chi aveva dato per spacciato l’inverno deve ricredersi. Mancano pressapoco due settimana all’inizio della Primavera meteorologica che cadrà il 1° Marzo ma, tranne questi scorci di giornate soleggiate, ci sarà ben poco da definirla effettivamente tale.

Dando un’occhiata ai principali modelli meteorologici a mia disposizione posso dirvi che l’Inverno è tutt’altro che concluso anzi potrebbe rincarare la dose. Certo non sarà come i primi giorni della stagione fredda però ci avviciniamo e di molto e ora vi spiegherò il perchè.

Nei precedenti articoli meteo vi parlavo dello “Stratwarming” (ndr split del Vortice Polare causato dall’Alta Pressione innalzatasi fino ai livelli dell’Oceano Atlantico) che ha fatto, e molto probabilmente farà, scendere aria gelida con correnti polari sul nostro Mediterraneo e di conseguenza anche sulla nostra Sicilia com’e’ accaduto lo scorso 5 Gennaio quando sull’Isola si ebbero delle nevicate.

Stavolta questo bolide gelido, sempre secondo i modelli meteorologici, potrebbe percorrere due strade: la prima entrerà sia da Nord e sia da Ovest direttamente dalla Bora Valle del Rodano facendoci piombare nel crudo dell’Inverno vero e proprio.

La seconda strada invece è il suo ingresso direttamente da Est, quindi dai Balcani, con conseguente ingresso di correnti fredde se non gelide che, anche in questo caso, ci farebbero battere i denti. Il tutto, cioè non il freddo che ad inizio settimana prossima 18-24 Febbraio ci sarà e si sentirà, inizierà Venerdì 22 quando appunto l’Anticiclone della Azzorre si eleverà fino a raggiungere la Scandinavia andando a destabilizzare il Vortice Polare facendolo proiettare come una pallottola gelida verso la nostra Sicilia formandosi anche un Vortice Ciclonico che, se ci sarà instabilità, potremo addirittura vedere delle nevicate a bassa quota. Ma come sempre vi terremo aggiornati nei prossimi articoli meteo.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato