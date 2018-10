Sicilia, meteo: weekend tra sole ed instabilità. Poi dalla prossima settimana arriva l’inverno

Print This Post

All’inizio dell’entrante weekend avremo una prevalenza di tempo stabile e in particolar modo molto mite con valori termici fino a 22/24°C ma, molto presto, tutto questo sarà soltanto un ricordo.

Dai principali modelli meteo a mia disposizione da domenica 21 dal NordEst arriverà un ciclone artico che porterà la prima vera irruzione fredda della stagione con temperature che scenderanno via via fino a raggiungere i 4/5°C tra venerdì 26 e Sabato 27.

La nostra Sicilia verrà invasa da una massa di aria molto fredda che giungerà su di noi in distaccamento da una vasta depressione artica, la cosiddetta “goccia fredda” che, spinta anche da moderati venti di Bora in arrivo dai Balcani, porterà la prima irruzione invernale sulla nostra Isola apportando anche una fase intensa di maltempo, causata da un Ciclone in approfondimento sul Mar Ionio.

Come detto poc’anzi la novità più eclatante sarà il forte calo termico nell’ordine anche di 10/12°C con le prime abbondanti nevicate sui monti dell’Etna. A presto per eventuali aggiornamenti.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato