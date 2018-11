Sicilia, “Mi hai tradito con un altro”: litiga con la fidanzata e la ferisce lanciandole una scarpa

Connect on Linked in

Un 30enne di Catania è stato denunciato per il reato di lesioni personali aggravate nei confronti della propria convivente.

A quanto pare l’uomo, in seguito ad una lite familiare scatenata per via di un presunto tradimento della propria compagna, le avrebbe lanciato contro una scarpa ferendola in maniera talmente grave da mandarla al pronto soccorso etneo.

Una volta giunta al nosocomio, i medici hanno riscontrato alla donna diversi traumi e fratture giudicati guaribili in 30 giorni inviando il referto alla polizia in maniera tale da indagare a fondo alla questione.

Gli agenti etnei dunque, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la donna, si sono recati nel suo domicilio dove hanno raccolto testimonianze e identificato il convivente e i figli minori raccogliendo indizi sufficienti a fronte dell’evidenza probatoria.

Una volta espletate le formalità i rito e vista la presenza dei figli minori, costretti a vivere uno stato di sofferenza, oltre alle pessime condizioni igieniche riscontrate nell’appartamento, l’uomo è stato dunque denunciato all’autorità giudiziaria.

Di Pietro Geremia