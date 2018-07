Sicilia, Miccichè: “Previste nuove assunzioni all’Ars”

Connect on Linked in

Sono previsti nuovi posti di lavoro in Sicilia. Il presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè, a margine della cerimonia di consegna dei titoli di dottorato di ricerca dell’Università di Palermo che si è svolta nel pomeriggio nel cortile Maqueda di Palazzo dei Normanni, ha infatti annunciato che nei prossimi mesi l’Ars bandirà un concorso per 10 posti in virtù della riscrittura della pianta organica dell’Assemblea regionale e per ruoli amministrativi di almeno 170 mila euro annui, anche se i dettagli non sono ancora stati svelati.

Durante le cerimonia inoltre, il presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana ha lanciato un appello sia ai professori, sia a Fabrizio Micari, rettore dell’università palermitana, al fine di formare “studenti preparati e motivati”.

Di Pietro Geremia