Sicilia, Miccichè sulle elezioni: “Non abbiamo la maggioranza, occorre cambiare la legge elettorale

Durante il consueto incontro con i giornalisti per i tradizionali auguri di Natale avvenuti all’interno della della sala stampa dell’Assemblea regionale siciliana, il presidente dell’Ars Gianfranco Micciché si è espresso sull’attuale problema della maggioranza:

“La maggioranza non c’è. Ma pongo una questione: si può fare una legge elettorale che preveda la vittoria di una coalizione senza maggioranza con i meccanismi parlamentari che prevedono il numero legale? Se l’opposizione volesse potremmo chiudere l’assemblea. Bisogna cambiare questa legge e dare un premio di maggioranza a chi vince, in modo da governare. Il vero problema è questo, non è far passare una legge”.

“Dal punto di vista parlamentare – Continua Miccichè – è stato un anno difficile, ma sono contento, c’è chi sta lavorando per renderlo più difficile, ma io sto lavorando per renderlo meno difficile. Dobbiamo dare una mano al Governo e lo dico perché faccio parte della maggioranza”- termina il presidente dell’Ars.

Di Pietro Geremia