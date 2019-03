Sicilia, migliorie dei porti: al via i lavori a Palermo e termini Imerese

Print This Post

Buone nuove per i porti di Palermo e Termini Imerese.

Grazie allo sfruttamento di fondi europei ammontanti ad oltre 120 milioni di euro, l’Autorità di sistema portuale del mare della Sicilia occidentale ha infatti deciso di porre degli interventi nei porti di Palermo, Termini Imerese e Trapani che prevedranno delle migliorie come il dragaggio per alcuni e il rifacimento della mantellata, la struttura di protezione del molo, per altri.

“Per la prima volta nell’ultimo quinquennio uno scalo siciliano è tornato ad avere accesso ai finanziamenti comunitari con opere prioritarie che hanno ottenuto il via libera nel principale strumento di programmazione infrastrutturale del Paese” – ha detto il presidente dell’Autorità portuale Pasqualino Monti.