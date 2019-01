Sicilia, migranti: Fava “Bene discussione in ARS. Anche Antimafia farà propria parte”

Connect on Linked in

“La volontà, manifestata dal presidente dell’Ars Miccichè, di affrontare il tema migratorio da parte dell’Assemblea regionale rappresenta un segnale importante e atteso.

Gli abbiamo già chiesto, con una lettera, di convocare al più presto l’Ars per discutere di un tema che chiama in causa la Sicilia e le sue Istituzioni per ragioni storiche, geografiche, politiche e per il ruolo di ponte culturale e civile nel mediterraneo.”

Lo dichiara il Presidente della Commissione Regionale Antimafia Claudio Fava che aggiunge che “anche la Commissione farà la propria parte: ne parleremo alla ripresa dei nostri lavori l’8 gennaio.”