Sicilia, migrazione e accoglienza. All’ARS Fava propone intergruppo

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

“I Deputati regionali non possono restare in silenzio, per questo ho inviato stamani una lettera ai parlamentari con lo scopo di costituire un intergruppo sui temi dell’accoglienza e dell’immigrazione.”

Lo comunica Claudio Fava, che sottolinea che “la Sicilia ha una storia e una cultura di accoglienza, una vocazione che nasce dal ruolo storico e geografico occupato dalla nostra isola nel mediterraneo. Chiudere i porti significa negare questa storia.”

Da queste considerazioni, la proposta rivolta a tutti i

deputati, “a prescindere dalle diverse sensibilità politiche, perché di

fronte alla vita non cisono maggioranze nè opposizioni ma solo il dovere morale

di fare la propria parte.”