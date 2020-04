Sicilia, militare 22enne muore in un incidente stradale

Connect on Linked in

Un Natale da

dimenticare quello vissuto a Ragusa.

Un militare

22enne originario di Bari sarebbe infatti deceduto in seguito ad un violento

scontro tra due auto avvenuto lungo la strada provinciale 25 Ragusa-Marina di

Ragusa.

Il ragazzo, di stanza a Pozzallo e impegnato nell’operazione “Strade sicure”,

si trovava insieme ad un commilitone a bordo di una Ford Focus che, per cause

ancora da capire, avrebbe impattato contro una Ford C Max rendendogli fatale lo

schianto.

A nulla dunque sarebbero valsi gli immediati interventi di vigili de fuoco, forze

dell’ordine e sanitari del 118 i quali non avrebbero potuto fare altro che

costatarne il decesso.