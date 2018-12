Sicilia, minaccia e picchia la propria compagna incinta: arrestato 29enne

Print This Post

Gli uomini dell’arma dei carabinieri, su provvedimento emesso dal Tribunale di Enna, hanno posto agli arresti domiciliari un 29enne originario di Agira per maltrattamenti in famiglia.

Secondo quanto emerso dalle indagini sembra che il giovane abbia più volte maltrattato e picchiato la propria convivente e il loro figlio di appena un mese di vita.

Una serie di violenze nate per futili motivi e andate avanti per molto tempo che ha dunque fatto dapprima scappare la povera donna di casa trovando rifugio presso la suocera, per poi denunciare il proprio orco sperando così di mettere fine alle proprie sofferenze.

Ricevuta la segnalazione, le forze dell’ordine hanno immediatamente avviato le indagini facendo emergere dunque che l’uomo era stato violento nei confronti della donna fin dal mese di aprile, quando era ancora al quinto mese di gravidanza.

L’uomo è stato denunciato all’autorità giudiziaria competente e si trova agli arresti domiciliari.