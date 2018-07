Sicilia, minaccia i propri nonni con un coltello: “datemi i soldi o vi ammazzo”

Print This Post

Un 26enne di Ferla, paese in provincia di Siracusa, è stato arrestato dagli uomini dell’arma dei carabinieri con l’accusa di tentata estorsione e maltrattamenti in famiglia.

A quanto pare, il giovane sembra che abbia minacciato i propri nonni materni, in ben due momenti distinti, brandendo un coltello con l’obiettivo finale di farsi consegnare del denaro.

Nella prima occasione, avvenuta il 29 maggio, il 26enne avrebbe estorto ai propri familiari la somma di ben 1000 euro, mentre nella seconda estorsione ne avrebbe chiesti ‘solo’ 500. Una grave situazione che ha dunque costretto i nonni a denunciare il giovane alle forze dell’ordine, permettendo così il suo arresto e il trasferimento in carcere in via cautelativa con un’ordinanza emessa dal gip del Tribunale di Siracusa.

Di Pietro Geremia