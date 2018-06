Sicilia, minaccia la moglie davanti la propria figlia: allontanato dal nucleo familiare

Connect on Linked in

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Siracusa, sono intervenuti al fine di sedare una lite coniugale che rischiava di avere un tragico epilogo.

Nel dettaglio, sembra che un 40enne del luogo con precedenti di polizia, davanti alla propria figlia minorenne, abbia aggredito verbalmente la moglie al culmine di una discussione che andava avanti da giorni in modo talmente infiammato da far richiedere alla stessa donna l’intervento dei militari per paura che la lite potesse degenerare in una aggressione fisica vera e propria.

Alla richiesta di aiuto, i carabinieri, già impegnati in un servizio di pattugliamento per le vie cittadine, si sono dunque precipitati nell’abitazione dei due coniugi e, vedendo la criticità del momento, di comune accordo con l’autorità giudiziaria hanno adottato la misura cautelare dell’obbligo di allontanamento dalla casa familiare, riportando così l’ordine all’interno dell’appartamento.

Di Pietro Geremia