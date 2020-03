Sicilia, minaccia medico dell’Asp con un’ascia: denunciato allevatore

Connect on Linked in

Se l’è vista decisamente brutta nella giornata di ieri un dirigente veterinario dell’Asp di Ragusa.

Durante uno dei soliti controlli per la profilassi posto in essere all’interno di un’azienda della provincia pare che un allevatore, in preda all’ira, abbia brandito un’ascia con il chiaro scopo di intimorire il medico.

La vittima, che era in loco in veste di pubblico ufficiale per svolgere un controllo preposto alla tutela della salute pubblica, non si sarebbe fatto intimorire dalle minacce dell’allevatore denunciando il tutto agli uomini dell’arma dei carabinieri i quali avrebbero dunque avviato una serie di controlli sull’imprenditore agricolo per valutare ulteriori azioni nei suoi confronti.