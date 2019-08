Sicilia, minaccia suicidio con lama alla gola: 34enne sottoposto a TSO

Print This Post

Una giornata da dimenticare quella appena trascorsa a Lentini, paese in provincia di Siracusa.

Un uomo di 34 anni. per motivazioni ancora da chiarire, si sarebbe barricato in casa propria per poi uscire sul balcone con un coltello con lama lunga ben 30 centimetri puntandoselo alla carotide e minacciando di farla finita mimando pure di lanciarsi nel vuoto.

Sul posto si sarebbero precipitati gli uomini dell’arma dei carabinieri appartenenti alla compagnia di Augusta i quali solo dopo un’estenuante trattativa sarebbero riusciti a far rinsavire il 34enne che, avreebbe così abbandonato i suoi intenti suicidari facendosi portare dai sanitari del 118 presso il nosocomio di Siracusa dove sarebbe stato sottoposto ad un TSO.