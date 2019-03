Sicilia, minacciano ed estorcono denaro a gioielliere: 3 gli arrestati

Connect on Linked in

Gli uomini dell’arma dei carabinieri di Catania hanno arrestato 3 uomini per i reati di estorsione e minacce ai danni di un gioielliere di Grammichele.

Nel dettaglio, pare che i malviventi, per ottenere denaro e oro dalla propria vittima, lo accusassero di aver ricettato oggetti rubati a casa di uno di loro arrivando addirittura a minacciarlo non solo di gravi rappresaglie ma anche di morte.

Temendo per la propria vita l’esercente di preziosi ha in ceduto in primo momento consegnando loro in più riprese denaro e oggetti preziosi. Stufo delle continue vessazioni e minacce però, ha trovato il coraggio di denunciare il tutto ai militari i quali grazie ad una solerte indagine sono riusciti a beccare in flagrante i 3 malviventi.

Di Pietro Geremia