Sicilia, minicar si ribalta: grave un minorenne

Un tragico incidente stradale è avvenuto nella giornata di ieri a Palermo.

A quanto pare intorno alle 14:30 una minicar con a bordo due minorenni di 15 e 16 anni si sarebbe ribaltata in via Marinai Alliata, sita a Mondello, per cause ancora da chiarire.

In seguito al sinistro si sono immediatamente precipitati i soccorritori del 118 che hanno trasportato i due minorenni, dei quali uno rimasto ferito gravemente, presso il nosocomio di Villa Sofia per le cure del caso.

Sul posto anche i vigili urbani che hanno preso i rilievi per determinare le cause esatte dell’incidente.

Di Pietro Geremia