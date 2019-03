Sicilia, miracolo sugli spalti: tifoso colpito infarto salvato dal Sindaco

Connect on Linked in

Un vero e proprio miracolo è avvenuto Domenica scorsa nel comune di San Cipirello, sito in provincia di Palermo.

Durante una partita di calcio di Terza Categoria nell’impianto comunale, pare che un tifoso locale si sia improvvisamente accasciato sul sul suolo per via di un infarto in corso.

Il sindaco di San Cipirello, operatore abilitato alle manovre di primo soccorso, non si è dunque perso d’animo e per circa 20 minuti ha praticato un provvidenziale massaggio cardiaco al povero tifoso in attesa dell’arrivo dei soccorritori del 118 che ha successivamente hanno trasportato l’uomo in elisoccorso presso l’ospedale Villa Sofia di Palermo.