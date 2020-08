Nei giorni scorsi gli uomini dell’arma dei carabinieri di Paternò hanno denunciato un uomo di 60 anni con l’accusa di atti osceni ed adescamento di minorenni.

Stando a quanto emerso dalle indagini, avviate in seguito alla denuncia del padre della presunta vittima di soli 15 anni, l’uomo a bordo della propria autovettura si sarebbe avvicinato al ragazzino mentre camminava per i fatti suoi quando durante il tragitto avrebbe cominciato a spogliarsi fino a mostrare le proprie parti intime per poi cominciare a masturbarsi.

Una volta avviate gli accertamenti di rito i militari etnei sono riusciti a rintracciare immediatamente il 60enne per poi denunciarlo alla locale Procura della Repubblica.