Sicilia, morosità incolpevole: l’Ass Falcone incontra i rappresentanti dei sindacati degli inquilini

Oggi, 11 novembre, al Palazzo della Regione , l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone incontrerà le rappresentanze regionali dei sindacati degli inquilini.

Sul tavolo l’apertura del Governo Musumeci alla possibilità di stanziare dei contributi per gli affitti in favore delle famiglie in difficoltà; il riordino delle assegnazioni e gli interventi sulla morosità incolpevole.

Previsto un punto stampa dell’assessore per fare il quadro di progetti, investimenti e opere in fase di avvio della Regione nel settore delle politiche abitative.