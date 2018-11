Sicilia, morto a causa di una mucca che invade carreggiata: aperta inchiesta

Print This Post

Non finisce di creare notizie il tragico quanto assurdo incidente avvenuto nei giorni scorsi lungo la statale ss287 Noto-Palazzolo.

Gli uomini dell’arma dei carabinieri hanno deciso di aprire un’inchiesta sulla morte del centauro avvenuta domenica pomeriggio nel tentativo di scansare una mucca, che si trovava in mezzo alla carreggiata.

Nel dettaglio, le indagini verteranno principalmente sullo scoprire la reale causa del decesso, se dovuto alla caduta dal proprio mezzo per evitare di travolgere l’animale da pascolo o dopo averlo accidentalmente sfiorato con il motorino. Inoltre i militari hanno deciso di attenzionare anche aziende agricole locali in modo tale da individuare il proprietario della mucca e verificare se il bestiame quel tragico pomeriggio sia stato abbandonato a se stesso oppure no.

Di Pietro Geremia