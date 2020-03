Sicilia, moto finisce sotto un camion: deceduto 40enne

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Una vera e propria tragedia è avvenuta nella giornata di ieri a Trapani.

Un uomo di 40 anni originario di Locogrande si trovava a bordo della propria moto lungo la statale 115 quando ad un certo punto, per ragioni ancora da chiarire, sarebbe finito sotto un camion che stava per prendere il medesimo svincolo per l’aeroporto di Birgi.

Stando alle prime informazioni il tragico sinistro avrebbe avuto dei connotati talmente anomali che l’autista del mezzo pesante in primo momento non si sarebbe nemmeno accorto dello scontro continuando così la propria corsa e trascinando di fatto il corpo del povero centauro per un paio di metri.

Una volta capita la situazione, il conducente del camion s i sarebbe fermato ma purtroppo per il povero 40enne non ci sarebbe stato più niente da fare.