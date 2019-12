Sicilia, motocross: salto letale , morto 54enne

Connect on Linked in

Doveva essere una domenica di divertimento ed invece s è trasformata in tragedia.

Carmelo Barone, 54 anni è morto a seguito di un salto sulla moto da cross a Belpasso.

L’uomo era in sella alla sua moto e stava compiendo dei giri lungo la pista di motocross di Belpasso quando ha perso il controllo del mezzo e si è ribaltato in avanti, una caduta che è risultata fatale.

Soccorso tempestivamente dal personale del 118 che purtroppo non ha potuto far nulla per salvargli la vita. Sul posto è intervenuto anche l’elisoccorso, atterrato direttamente sulla pista da cross. Sotto choc i presenti che hanno visto in diretta la morte del motociclista .