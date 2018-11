Sicilia, mucca taglia la strada ad un centauro: deceduto sul colpo

Connect on Linked in

Un tragico quanto assurdo incidente è avvenuto nei giorni scorsi lungo la statale Noto-Palazzolo.

Durante quella che a prima vista era una normale e tranquilla passeggiata in moto, un elettricista 34enne di Noto, sarebbe stato la vittima di un sinistro con una mucca che, invadendogli la carreggiata, non gli ha lasciato via di scampo facendolo dapprima sbattere contro l’animale stesso per poi cadere rovinosamente a terra provocandogli delle gravissime ferite su tutto il corpo.

Immediatamente dopo l’incidente, sul posto si sono recati i soccorritori del 118 i quali non hanno potuto fare altro che constarne la morte del giovane centauro.

Di Pietro Geremia