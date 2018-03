Sicilia, Musumeci determinato nel defiscalizzare la benzina

Connect on Linked in

“E’ opportuno che i cittadini vengano agevolati, pagando meno”. E’ con queste parole che il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci pone l’accento sulla defiscalizzazione della benzina per poter agevolare chi cammina su strada quotidianamente.

La riduzione del costo del carburante infatti, è uno degli obiettivi messo al centro del suo programma in quanto, secondo il presidente, in Sicilia la benzina dovrebbe costare molto meno per via del fatto che sull’Isola vengono raffinate, quotidianamente, tonnellate di petrolio.

In tal senso Musumeci ha quindi espresso la sua determinazione al raggiungimento di questo traguardo, cosa che ovviamente non sarà semplice ma la giunta regionale metterà sul campo tutti i mezzi a sua disposizione.

“Non abbiamo nessun problema contro i petrolieri – sottolinea il presidente – ma la Sicilia non è una terra di conquista: è per questo che chiediamo bonifiche e misure compensative alle compagnie petrolifere”.

Di Pietro Geremia