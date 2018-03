Sicilia, Musumeci: “Dopo 5 riforme possiamo anche andare a votare di nuovo”

Connect on Linked in

Il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci, conversando con i giornalisti a Palazzo dei Normanni non ha escluso che il suo possa essere un “governo delle riforme”, ossia un governo di scopo con l’obiettivo di eseguire quattro-cinque priorità tra cui la modifica della legge elettorale.

“Una volta fatte le riforme, se si vuole si può discutere di andare a votare, perché io non sono attaccato allo sgabello, sono il presidente della semina e non della raccolta” – ha commentato Musumeci.

Il governatore inoltre, prendendo atto della richiesta avanzata dal Pd in conferenza dei capigruppo, ha riunito la giunta per dare il via libera alla proroga di un mese dell’esercizio provvisorio, in scadenza il 31 marzo: “la manovra, se c’è la volontà, può essere approvata a metà aprile in modo così da lavorare poi alle riforme” – ha aggiunto il presidente della Regione siciliana.

Di Pietro Geremia