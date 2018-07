Sicilia, Musumeci: “Sbloccati lavori per 100 milioni di Euro”

Connect on Linked in

Secondo i dati forniti dal presidente della Regione siciliana Nello Musumeci, nell’Isola sarebbero stati aggiudicati o sbloccati negli ultimi sei mesi lavori per ben oltre i cento milioni di euro.

A quanto pare infatti, gli uffici avrebbero operato 42 interventi in in tutta l’Isola per i quali, in 26 di essi le procedure sono ancora aperte, 8 sarebbero in corso di aggiudicazione e 5 pare siano stati già aggiudicati mediante apposite gare.

“Il nostro è un modello virtuoso che auspico possa essere d’esempio per altre strutture regionali, soprattutto in vista delle scadenze di fine anno sulla spesa dei Fondi europei” – ha dichiarato Musumeci.

“Non era mai accaduto – aggiunge il governatore – che in così poco tempo alla Regione Siciliana fossero mandati in appalto progetti per 101,5 milioni di euro. Abbiamo impresso un’accelerazione e di questo voglio ringraziare gli uffici coordinati dall’ingegnere Maurizio Croce per l’impegno profuso”.

DI Pietro Geremia