Sicilia, Musumeci sulle infrastrutture: “Avvieremo un’indagine per sapere dove intervenire”

Tempo di verifiche nelle infrastrutture siciliane. Il Governatore della Sicilia Nello Musumeci, a conclusione della riunione sulla stato delle condizioni di sicurezza della viabilità primaria e secondaria dell’Isola, ha annunciato la volontà della Regione di avviare tutte le pratiche necessarie atte ad appurare lo stato di salute dei 1900 ponti siciliani: “Potremo avere la diagnosi non certo con le risorse umane di cui dispongono oggi le province, il Cas o l’Anas – ha commentato Musumeci -. Stiamo immaginando una convezione con la stessa Anas, nell’ambito di un accordo già sottoscritto e, al tempo stesso, una consulta degli ingegneri, perché noi abbiamo bisogno di quanti più risultati possibili nel minore tempo possibile. Entro 15 giorni – continua il presidente siciliano – sapremo lo strumento con cui opereremo la diagnosi e sapremo ‘chì fa ‘cosà La verifica non può essere solo visiva, occorrono particolari strumenti. Ed entro 60 giorni, anche se i tecnici mi dicono che è un termine assai limitato, vogliamo una relazione delle particolari criticità esistenti, sia sulla rete viaria che ferroviaria. Abbiamo il dovere di non sottovalutare nulla – conclude Musumeci -, di recuperare progetti già redatti ma che per varie ragioni, non sono mai andati in gara. Paradossalmente, in questo momento non è tanto un problema di risorse, ma di personale tecnico. E su questo aspetto dobbiamo correre ai ripari e lo faremo con una corale mobilitazione”.

Di Pietro Geremia