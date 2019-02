Sicilia, nasce il parco vietato ai social: i Ferragnez lo boicottano

Connect on Linked in

Un rifiuto in una mail di poche righe che ha suscitato scalpore quello fatto nei giorni scorsi da parte di Fedez e Chiara Ferragni.

I due vips del momento erano stati invitati da parte dell’associazione “genitori balestratesi” che sta portando avanti proprio a Balestrate, paese in provincia di Palermo, una raccolta fondi per realizzare un parco giochi vietato ai social.

Un luogo dunque, quello voluto dai membri dell’associazione, dove le relazioni umane sarebbero state vere, senza filtri o schermi vari e dove quindi smartphone, pc e tablet sarebbero stati chiusi in un armadietto all’ingresso con tanto di timer, con addirittura una multa simbolica per chi non avesse rispettato le regole che sarebbe servita per contribuire a iniziative benefiche.

“Siamo molto delusi e rammaricati della decisione dei

Ferragnez, poteva essere l’occasione per lanciare un messaggio positivo

soprattutto ai giovani. Ma non ci arrendiamo” – hanno commentato i

rappresentanti dell’associazione di Balestrate.

Di Pietro Geremia