Sicilia, nasconde cocaina in lattine della Coca-cola: arrestato 41enne percettore di reddito di cittadinanza

Gli uomini della guardia di finanza appartenenti al Comando

Provinciale di Siracusa hanno arrestato un 41enne originario del posto per

detenzione e spaccio di stupefacenti.

L’operazione delle fiamme gialle sarebbe avvenuta nella tarda

serata del 16 ottobre quando, in virtù di un servizio di controllo economico

del territorio, il sospetto nonostante fosse il percettore del reddito di

cittadinanza sarebbe stato fermato a bordo di un’autovettura di lusso Porsche

Macan di sua proprietà.

Una volta avviata la perquisizione sia personale che all’interno

del mezzo, i baschi verdi sarebbero così riusciti a rinvenire una cospicua

somma di denaro contante, del quale l’uomo non sarebbe stato in grado di

fornire alcuna giustificazione, nonché ben 327 dosi di cocaina per un totale di

120 grammi abilmente occultate all’interno di doppi fondi ricavati in

lattine di bevande e in un piccolo estintore, oltre a più di 1.000 euro in

contanti nascosti in parte all’interno della cappa della cucina, anch’essi

sottoposti a sequestro poiché ritenuti provento dell’attività illecita.

Una volta terminate tutte le operazioni di verifica, l’uomo è

stato dunque arrestato e trasferito presso la Casa Circondariale di Siracusa –

Cavadonna.