Sicilia, nasconde droga nel pollo arrosto: arrestato 39enne

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Gli uomini della polizia di Stato hanno arrestato un 39enne di Gela per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e guida in stato di ebbrezza.

A quanto pare l’uomo avrebbe avuto un incidente autonomo a bordo della sua lancia Y facendola ribaltare lungo la via che collega Santa Flavia ad Aspra. A notarlo sarebbe stato un agente in servizio presso la questura di Palermo il quale, una volta accortosi che il conducente del mezzo fosse ubriaco e fortunatamente illeso, avrebbe richiesto l’intervento di una volante di polizia e di un’ambulanza.

All’arrivo degli agenti, l’uomo avrebbe iniziato a mostrate segni di nervosismo altamente sospetti al punto tale da spingere le forze dell’ordine a effettuare una perquisizione del mezzo, rinvenendo così 2 involucri in cellophane contenente marijuana dei quali uno nascosto all’interno di un pollo allo spiedo riposto in una vaschetta di plastica rigida.

Svolte le formalità di rito, il 39enne è stato quindi arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio nonché per guida in stato di ebrezza con contestuale ritiro della patente e sequestro amministrativo della sua autovettura.

Di Pietro Geremia